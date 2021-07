വിദ്വേഷ പ്രചരണങ്ങളുടെ പേരിൽ കേരളത്തിലടക്കം കേസ്; ആരാണ് രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ പുതിയ അംഗം ശോഭ കരന്തലാജെ?

India

oi-Joshy K

ന്യൂഡൽഹി: രണ്ടാം മോദി മന്ത്രിസഭയിലെ ആദ്യ പുനഃസംഘടന പൂർത്തിയാകുമ്പോൾ പുതിയ മന്ത്രിമാരിലെ ശ്രദ്ധേയ പേരുകളിലൊന്നാണ് ശോഭ കരന്തലാജെയുടേത്. കർണാടകയിൽ നിന്നും കേന്ദ്ര കാബിനിറ്റിലേക്ക് എത്തുമ്പോൾ നിർമല സീതാരമന് ശേഷം മന്ത്രിസഭയിൽ ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള വനിത നേതാവാകും ശോഭ. സംഘപരിവാർ സംഘടന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ സജീവമായ ശോഭ കർണാടകയിലെ മൽനാടിൽ നിന്നുമാണ് ലോക്സഭയിലെത്തുന്നത്. നിലവിൽ കർണാടക ബിജെപി സംസ്ഥാന ഉപാദ്യക്ഷ കൂടിയാണ് ഇവർ.

English summary

shobha karandlaje All you need to know about The New Member in Second Narendra Modi Cabinet