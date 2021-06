India

oi-Vaisakhan MK

ദില്ലി: മൂന്നാം മുന്നണി നീക്കത്തിന് വീണ്ടും തിരിച്ചടിയൊരുങ്ങുന്നു. കോണ്‍ഗ്രസിനെ വിട്ട് സഖ്യമില്ലെന്ന് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണ് ആര്‍ജെഡി. അങ്ങനെയൊരു സഖ്യവും സാധ്യമാകില്ലെന്നാണ് തേജസ്വി യാദവ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. ബിജെപി വിരുദ്ധ മുന്നണിക്കായി ഓരോ പാര്‍ട്ടികളായി കോണ്‍ഗ്രസിനെ സമീപിച്ച് വരികയാണ്. കോണ്‍ഗ്രസില്‍ നിന്ന് നേതൃത്വം കൈവിട്ട് പോകുമെന്ന തോന്നല്‍ ഇതോടെ അവസാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. രാഹുല്‍ ഗാന്ധി മുന്നണിയിലേക്ക് വരണമെന്ന ആവശ്യവും ഇതോടെ കോണ്‍ഗ്രസിനുള്ളില്‍ സജീവമായിരിക്കുകയാണ്. 2024ലെ മിഷന്റെ വിശദ വിവരങ്ങളിലേക്ക്...

English summary

tejaswi yadav also wants congress in opposition alliance says without them nothing will be possible