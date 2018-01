'ജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണം' സാനിട്ടറി നാപ്കിനുകളില്‍ മോദിയ്ക്ക് കത്തെഴുതി...

ഭോപ്പാൽ: പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്ര മോദിയ്ക്ക് സാനിട്ടറി നാപ്കിന്നിലൂടെ കത്തെഴുതി മധ്യപ്രദേശിലെ ഒരു കൂട്ടം സമൂഹിക പ്രവർത്തകർ. നാപ്കിനുകളെ ജിഎസ്ടിയിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ട് ഒരു ക്യാമ്പയിനും ഇവർ ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. മധ്യപ്രദേശിലെ ഗ്വാളിയേറിൽ നിന്നുള്ള സമൂഹിക പ്രവർത്തകരാണ് ഈ ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചു ക്യാമ്പയിൻ സംഘടിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഇത്തരത്തിലുള്ള ആയിരക്കണക്കിന് നാപ്കിൻ കത്തുകൾ ശേഖരിച്ചതിനു ശേഷമായിരിക്കും പ്രധാനമന്ത്രിയക്ക് അയച്ചു കൊടുക്കുക.

Sanitary napkins have been placed under 12% GST. Women use things during their menstrual days which is fatal to them. Instead of giving subsidy, it has been placed under luxury item. So we started this campaign. We aim to send 1000 pads to the govt by 3rd March: Hari Mohan pic.twitter.com/Fo0hI3NQV5