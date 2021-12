മാറുന്ന സാഹചര്യങ്ങൾക്കിടയിലും വാക്സിനുകൾ ഫലപ്രദമല്ലാതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട്: ഡോ. വികെ പോൾ

India

ദില്ലി: ഒമൈക്രോൺ വൈറസിൻ്റെ ആശങ്കകൾക്കിടയിലും മാറിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വാക്സിനുകൾ ഫലപ്രദമല്ലാതാകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് നീതി ആയോഗ് അംഗം വി.കെ.പോൾ. വകഭേദങ്ങളുടെ സ്വഭാവം മാറുന്നതിനനുസരിച്ച് അതിനോട് വേഗത്തിൽ ഇഴകിച്ചേരാൻ കഴിയുന്ന വാക്സിൻ ഇന്ത്യയിൽ ഉണ്ടാകണമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു. കൊവിഡ് ടാസ്ക് ഫോഴ്സ് മേധാവി കൂടിയാണ് ഡോ. വി. കെ പോൾ.

ഒമൈക്രോൺ വൈറസ് രാജ്യത്തെ സ്ഥിരീകരിച്ചതിന് പിന്നാലെ മിക്ക സംസ്ഥാനങ്ങളിലും പ്രതിരോധ നടപടികൾ ഊർജ്ജിതമായി നടക്കുകയാണ്. പ്രതിരോധ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ നിന്ന് ആരും വിട്ടു നിൽക്കാൻ പാടില്ല. മാറിവരുന്ന സാഹചര്യങ്ങളിൽ നമ്മുടെ വാക്സിനുകൾ ഫലപ്രദമല്ലാതാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട്. വളരെ കരുതലോടെ മുന്നോട്ടു പോയാൽ മാത്രമേ വൈറസിനെ അതിജീവിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂവെന്നും വി.കെ.പോൾ പറഞ്ഞു.

