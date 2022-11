മാലിക്കിന് കോടീശ്വരിയുമായി പുതിയ പ്രേമം..? പഴയ ഫോട്ടോ കുത്തിപ്പൊക്കി സോഷ്യല്‍ മീഡിയ, ആരാണ് ആയിഷ ഒമര്‍

India

oi-Jithin TP

ലാഹോര്‍: ഇന്ത്യന്‍ ടെന്നീസ് താരം സാനിയ മിര്‍സയും പാകിസ്താന്‍ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഷൊയ്ബ് മാലികും വേര്‍പിരിയുന്നു എന്ന വാര്‍ത്തയാണ് ഇന്ന് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലെ ചര്‍ച്ചാ വിഷയം. ഇതിനോടകം നിരവധി വാര്‍ത്തകള്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച് പുറത്ത് വന്നെങ്കിലും ഇരുവരും ഇതേ കുറിച്ച് മൗനം പാലിക്കുകയാണ്.

അതിനിടെ ആണ് പാകിസ്ഥാന്‍ നടിയായ ആയിഷ ഒമറിന്റെ പേര് വിഷയത്തിലേക്ക് കടന്ന് വന്നത്. ആയിഷ ഒമറും ഷൊയ്ബ് മാലിക്കും പ്രണയത്തിലാണ് എന്നും ആയിഷ ഒമറാണ് സാനിയ മിര്‍സയുടെ ദാമ്പത്യം തകര്‍ത്ത് എന്നുമാണ് പാപ്പരാസികള്‍ പറയുന്നത്. ആരാണ് സാനിയയ്ക്കും മാലിക്കിനും ഇടയില്‍ വിലങ്ങ് തടിയായ ആയിഷ ഒമര്‍.

English summary

who is ayesha omar, all you need to know about actress who make news between sania mirza and malik