ഇടിമിന്നല്‍ സമയത്ത് കുളിക്കാറുണ്ടോ? എങ്കില്‍ ഇക്കാര്യങ്ങള്‍ അറിഞ്ഞിരിക്കണം, സംഭവിക്കാന്‍ പോകുന്നത്

ഇടിമിന്നല്‍ എന്ന് കേള്‍ക്കുമ്പോള്‍ തന്നെ നമുക്ക് പേടിയാണ്. മഴക്കാലത്ത് ഇടിമുഴക്കം കേട്ട് കരയുന്ന ഒരുപാട് കുഞ്ഞുങ്ങളെ നാം കാണാറുണ്ട്. ഇടിമിന്നല്‍ അപകടകാരികളാണ്. അവ മനുഷ്യന്റെയും മൃഗങ്ങളുടെയും ജീവനും വൈദ്യുത-ആശയവിനിമയ ശൃംഖലകള്‍ക്കും വൈദ്യുത ചാലകങ്ങളുമായി ബന്ധിപ്പിച്ചിട്ടുള്ള വീട്ടുപകരണങ്ങള്‍ക്കും വലിയ നാശനഷ്ടം സൃഷ്ടിക്കുന്നുണ്ട്. ഇടിമിന്നലിന് സാധ്യതയുണ്ടായാല്‍ തന്നെ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതര്‍ പൊതുജനങ്ങള്‍ക്ക് മുന്നറിയിപ്പ് നല്‍കാറുണ്ട്.

Do you shower during thunderstorms? Then you should know these things, what is going to happen