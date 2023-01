യുഎഇയില്‍ അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാന്‍ കുടുംബവുമായി എത്തുന്നവര്‍ക്ക് ഏറെ ഉപകാരപ്രദമാണ് ഇത്‌

അബുദാബി: വിദേശത്ത് പോകുമ്പോള്‍ നമ്മളില്‍ പലരും അഭിമുഖീകരിക്കുന്ന പ്രശ്‌നം യാത്ര തന്നെയാണ്. സ്വന്തമായി വാഹനം ഉണ്ടാകില്ല എന്നതിനാല്‍ തന്നെ പൊതുഗതാഗതത്തേയും ടാക്‌സികളേയും നമ്മള്‍ ആശ്രയിക്കേണ്ടി വരും. ഇത് സമയവും പണവും എല്ലാം നഷ്ടമാക്കും. എന്നാല്‍ സ്വന്തമായി വാഹനമോടിക്കാന്‍ അവിടത്തെ ലൈസന്‍സും ഉണ്ടാകില്ല. എന്നാല്‍ ഈ ബുദ്ധിമുട്ടിന് പരിഹാരം കാണുകയാണ് യു എ ഇ ഇപ്പോള്‍.

യു എ ഇയില്‍ ഇനി അവധിക്കാലം ചെലവഴിക്കാന്‍ കുടുംബവുമായി എത്തിയാല്‍ ഇത്തരം സാഹചര്യങ്ങളെ ഇനി പേടിക്കേണ്ടതില്ല. വാലിഡ് ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് നിങ്ങളുടെ കൈവശമുണ്ടെങ്കില്‍ അന്താരാഷ്ട്ര പെര്‍മിറ്റ് ലഭിക്കും. യു എ ഇയിലെ ഓട്ടോമൊബൈല്‍ ആന്റ് ടൂറിംഗ് ക്ലബ് അനുസരിച്ച് അന്താരാഷ്ട്ര ഡ്രൈവിങ് ലൈസന്‍സ് എന്നത് അന്തര്‍ദേശീയമായി അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടതാണ്.

Dubai: want an international diving license in half an hour? here is How to do it