International

oi-Nikhil Raju

ലാഹോർ: ഇന്ത്യൻ ​ക്രിക്കറ്റ് മുൻ താരം ഹർഭജൻ സിങ് ഇസ്ലാം മതം സ്വീകരിക്കാൻ ആ​ഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നുവെന്ന് മുൻ പാകിസ്താൻ ക്രിക്കറ്റ് താരം ഇൻസമാമുൽ ഹഖ്. ഒരു അഭിമുഖത്തിനിടെയാണ് ഇൻസമാമിന്റെ തുറന്ന് പറച്ചിൽ. 'പാകിസ്ഥാൻ അൺടോൾഡ്' എന്ന ട്വിറ്റർ അക്കൗണ്ടിലാണ് വീഡിയോ പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

ഇന്ത്യൻ ടീമിന്റെ പാക് പര്യടനത്തിനിടെയായിരുന്നു സംഭവം. മത്സരത്തിനിടെ പാക് താരങ്ങൾ നമസ്‌കരിക്കുന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് സഹീർ ഖാൻ, ഇർഫാൻ പത്താൻ, മുഹമ്മദ് കൈഫ് അടക്കമുള്ള താരങ്ങൾ എത്താറുണ്ടായിരുന്നു.

"Harbhajan Singh almost converted to Islam under influence of Pak Mullah Tariq Jameel"



- Ex Pak Captain Inzamam ul Haq



Harbhajan neither denied these claims nor criticised Inzamam ever for this.pic.twitter.com/TlpEndnU6n