ചൈനയിൽ നിന്ന് ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റെത്തി, ഒന്ന് ഉത്തരകൊറിയയെ തല്ലിയും മറ്റൊന്നു ചൈനയെ തലോടിയും

ബെയ്‍ജിങ്: കാത്തിരിപ്പിന് വിരാമമിട്ട് ഒടുവിൽ ചൈനയിൽ നിന്ന് യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിന്റെ ട്വീറ്റ് എത്തി. മൂന്ന് ട്വീറ്റുകളാണ് ട്രംപ് പോസ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. രണ്ട് ട്വീറ്റുകൾ ചൈനയ്ക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുന്നത് മറ്റൊന്ന് ഉത്തരകൊറിയയ്ക്ക് മുന്നറിയിപ്പു നൽകുന്നതുമാണ്.ചൈനയിലെത്തിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച സ്വീകരണങ്ങൾക്കു ശേഷമാണ് അദ്ദേഹം ട്വീറ്റുകൾ പോസ്റ്റ് ചെയ്തത്. ചൈനയിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങൾ വിലക്കുള്ളതിനാൽ എങ്ങനെ ട്വീറ്റ് ചെയ്യുമെന്നുള്ള ചർച്ചകൾ ഉയർന്നു വന്നിരുന്നു.

ട്രംപിന്റെ ട്വിറ്റർ ഉപയോഗത്തെ വിമർശിച്ച ആളുകളുടെ വായ അടപ്പിക്കാൻ കൂടിയാണ് ട്വീറ്റ്.

Looking forward to a full day of meetings with President Xi and our delegations tomorrow. THANK YOU for the beautiful welcome China! @FLOTUS Melania and I will never forget it! pic.twitter.com/sQoUWIGAiQ