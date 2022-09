International

oi-Alaka KV

ഔദ്യോഗിക ബഹുമതികളോടെ എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ സംസ്കാരം നടക്കുന്ന നേരത്ത് ലണ്ടനിലെ ഹീത്രോ വിമാനത്താവളത്തിൽ നിന്നുള്ള 100 വിമാനങ്ങളുൾ പറക്കില്ല.100 വിമാനങ്ങളുടെ സർവീസ് ബ്രിട്ടിഷ് എയർവേയ്സ് റദ്ദാക്കി.

ശബ്ദം ഇല്ലാതാക്കാൻ മറ്റു വിമാനങ്ങളുടെ സമയക്രമം മാറ്റുകയും ചെയ്തു. എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ സംസ്കാര സമയത്ത് വിമാനങ്ങൾ സർവീസ് നടത്തുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന ശബ്ദം കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് കമ്പനിയുടെ പുതിയ ക്രമീകരണം. തിങ്കളാഴ്ചയാണ് എലിസബത്ത് രാജ്ഞിയുടെ സംസ്കാരം.

English summary

There should be no sound during the burial of the queen elizabeth; British Airways will not fly 100 flights