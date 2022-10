International

oi-Jithin Tp

വാഷിംഗ്ടണ്‍: ഓരോ വര്‍ഷവും ദശലക്ഷക്കണക്കിന് കുഞ്ഞുങ്ങളാണ് അമേരിക്കയില്‍ ജനിക്കുന്നത്. ജനിക്കുന്ന കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള പേരിടുക എന്നത് എല്ലായിടത്തും സ്വാഭാവികമായി നടക്കുന്ന പ്രക്രിയയുമാണ്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ അമേരിക്കയില്‍ കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ക്ക് ചില പേരുകള്‍ നല്‍കുന്നത് വിലക്കിയിരിക്കുന്നു എന്ന തരത്തിലുള്ള റിപ്പോര്‍ട്ടുകളാണ് പുറത്ത് വരുന്നത്.

ന്യൂയോര്‍ക്ക് പോസ്റ്റാണ് ഇക്കാര്യം റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. ചില പേരുകളും പേരിടല്‍ കണ്‍വെന്‍ഷനുകളും ചില സംസ്ഥാന സര്‍ക്കാരുകള്‍ നിരോധിച്ചതായാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്. 2020 ല്‍ ടെസ്ല സിഇഒ ഇലോണ്‍ മസ്‌കും ഭാര്യ ഗ്രിംസും കാലിഫോര്‍ണിയയില്‍ തങ്ങളുടെ മകന് പേരിടാന്‍ ശ്രമിച്ചപ്പോഴാണ് ഇക്കാര്യം മനസിലാക്കുന്നത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ പറയുന്നത്.

English summary

These baby names are banned in America says report, here is all you need to know