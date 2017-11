വാഷിങ്ടണ്‍: ടൈം മാസികയുടെ പേഴ്‌സണ്‍ ഒഫ് ദി ഇയർ അവാർഡ് വേണ്ടെന്നു വച്ചതായി അമേരിക്കാൻ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപ്. കിട്ടുമോ ഇല്ലയോ എന്നകാര്യത്തിൽ വ്യക്ത ലഭിക്കാതിനെ തുടർന്നാണ് പുരസ്കാരം വേണ്ടെന്നുവെച്ചതെന്ന് ട്രംപ് വ്യക്തമാക്കി. ഇതിന്റെ ഭാഗമായി ടൈം മാസികയുടെ അഭിമുഖവും ഫോട്ടോ ഷൂട്ടും വേണ്ടെന്നും വെച്ചെന്നും ട്രംപ് അറിയിച്ചു. വെള്ളിയാഴ്ച ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് ഇക്കാര്യം അറിയിച്ചത്.

Time Magazine called to say that I was PROBABLY going to be named “Man (Person) of the Year,” like last year, but I would have to agree to an interview and a major photo shoot. I said probably is no good and took a pass. Thanks anyway!