'ഒരു പ്രതികാര നടപടിയുമില്ല, നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകും' : ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ്

International

oi-Baneesha Babu

ഇസ്ലമാബാദ് : പാക്കിസ്ഥാനില്‍ പുതിയ പ്രധാനമന്ത്രിയെ തിങ്കളാഴ്ചയോടെ തന്നെ പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്ന വിവരങ്ങളാണ് പുറത്തു വരുന്നത്. നവാസ് ഷെരീഫിന്റെ സഹോദരന്‍ ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ് പ്രധാനമന്ത്രിയായേക്കുമെന്ന റിപ്പോര്‍ട്ടുകളും വരുന്നുണ്ട്. ഈ സാഹചര്യത്തില്‍ പ്രതികരണവുമായി എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഷെഹബാസ് ഷെരീഫ്. രാജ്യത്തെ രാഷ്ട്രിയ നാടകങ്ങള്‍ക്കൊടുവില്‍ ട്വിറ്ററിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത്. പാകിസ്ഥാനില്‍ അര്‍ധരാത്രിയില്‍ ഉണ്ടായ സംഭവവികാസങ്ങളോടെ വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയിലൂടെ കടന്നു പോന്നുവെന്ന് അദ്ദേഹം ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചു. പുതിയ സര്‍ക്കാര്‍ ഒരിക്കലും രാഷ്ട്രീയ എതിരാളികളെ ലക്ഷ്യം വെച്ച് പ്രവര്‍ത്തിക്കില്ലെന്നും നിയമം നിയമത്തിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്നും അദ്ദേഹം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

'രാജ്യവും പാര്‍ലമെന്റ് സഭയും ഒടുവില്‍ ഗുരുതരമായ പ്രതിസന്ധിയില്‍ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി മോചിതരായി. ഒരു പുതിയ പ്രഭാതത്തില്‍ പാകിസ്ഥാന്‍ രാഷ്ട്രത്തിന് അഭിനന്ദനങ്ങള്‍, ''ഷെരീഫ് ട്വീറ്റ് ചെയ്തു. 'ഞങ്ങള്‍ ആരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യില്ല, ആരോടും അനീതി കാണിക്കില്ല, ആരെയും ജയിലില്‍ അടയ്ക്കില്ല, നിയമം അതിന്റെ വഴിക്ക് പോകുമെന്നും' ഷെരീഫ് കൂട്ടിച്ചേര്‍ത്തു.

പാകിസ്ഥാനില്‍ അവിശ്വാസ പ്രമേയ വോട്ടെടുപ്പിലൂടെ പുറത്തുപോകുന്ന ആദ്യത്തെ പ്രധാനമന്ത്രി കൂടിയാണ് ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍.

ഒടുവില്‍ ക്ലീന്‍ ബൗള്‍ഡ്; പാകിസ്താനിൽ ഇമ്രാന്‍ ഖാന്‍ സര്‍ക്കാര്‍ വീണു

English summary

“We will not take revenge on anyone, we will not do injustice to anyone" says Frontrunner for next Pakistan PM Shehbaz Sharif