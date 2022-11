ലോക ജനസംഖ്യയെ 800 കോടിയിലെത്തിച്ച ആ കുഞ്ഞാരാണ്? പേരും നാടും എന്താണ്?

International

oi-Alaka KV

ലോക ജനസംഖ്യ 800 കോടിയിൽ തൊട്ടിരിക്കുകയാണ്. ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ലോകം മുഴുവൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് 800 കോടി എന്ന അക്കത്തിൽ ലോക ജനസംഖ്യയെ എത്തിച്ച ആ കുഞ്ഞ് ആരാണെന്നറിയാനാണ്.

സോഷ്യൽമീഡിയയിലെ താരമാണ് ആ കുഞ്ഞ്. ലോക ജനസംഖ്യ 800 കോടിയിൽ എത്തിച്ചത് ഒരു പെൺകുഞ്ഞാണ്. ആരാണ് ആ കുഞ്ഞെന്നും പേരെന്താണെന്നും ഏത് നാട്ടിലാണെന്നും അറിയാം...

