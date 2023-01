ആദ്യ കാഴ്ചയില്‍ തന്നെ കാര്‍ മെക്കാനിക്കുമായി പ്രണയത്തിലായി യുവതി; പിന്നെ നടന്നത് ‌അവിശ്വസനീയം

International

oi-Alaka KV

ഉള്ളില്‍ തീവ്രമായ പ്രണയമുണ്ടെങ്കില്‍ പിന്നെ മുന്നില്‍ വരുന്ന പ്രതിസന്ധികളൊക്കെ അതിജീവിച്ച് ആ പ്രണയം സ്വന്തമാക്കാനുള്ള ഊര്‍ജ്ജം നമുക്ക് കിട്ടും. അങ്ങനെയൊരു മനോഹര പ്രണയമാണ് ഇനി പറയാന്‍ പോകുന്നത്. ജാതിയും മതവും ഭാഷയും ദേശവും സമ്പത്തും ജോലിയും ഒന്നും പ്രണയത്തിന് ഒരിക്കലും ഒരു തടസ്സമല്ലെന്ന് തെളിയിക്കുന്ന ഒരു പ്രണയ കഥ....ഇവരുടെ പ്രണയകഥ സോഷ്യല്‍മീഡിയയില്‍ വൈറല്‍ ആണ്..

ഈ പ്രണയം തുടങ്ങുന്നത് ഒരു കാറിന്റെ ടയറിൽ നിന്നാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റില്ല. പാക്കിസ്ഥാനിലെ വളരെ സമ്പന്നയായ ആയിഷയുടെz കാറിന്റെ ടയർ മാറ്റിയിടാൻ വന്ന മെക്കാനിക്ക് ആയിരുന്നു ജീസൺ. ഇവിടെ നിന്നാണ് ആയിഷ അയാളുമായി പ്രണയത്തിലാവുന്നത്. ഇവിടെ നിന്നാണ് ആ മനോഹരപ്രണയം ആരംഭിക്കുന്നത്...

