ഗർഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞു, വെറും രണ്ട് ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം പ്രസവം, വിചിത്ര സംഭവം!

oi-Sajitha Gopie

ന്യൂയോര്‍ക്ക്: പത്ത് മാസമാണ് ഒരു കുഞ്ഞിന്റെ ഗര്‍ഭകാലം എന്നത് എല്ലാവര്‍ക്കും അറിയുന്ന കാര്യമാണ്. ചില സന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍ മാസം തികയാതെയും കുഞ്ഞുങ്ങള്‍ ജനിക്കാറുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഗര്‍ഭിണിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞ് രണ്ട് ദിവസങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം അമ്മ പ്രസവിച്ചതായി എവിടെയെങ്കിലും കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? അത്തരമൊരു വിചിത്ര സംഭവം നടന്നിരിക്കുകയാണ്.

English summary

Woman gave birth to boy only two days after she came to know that she is pregnant