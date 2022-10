Kannur

oi-Jithin Tp

കണ്ണൂര്‍: തന്നെ കല്ലെറിഞ്ഞ കേസിലെ പ്രതികളെ തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് മുന്‍ മുഖ്യമന്ത്രി ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി. 2013 ല്‍ മുഖ്യമന്ത്രിയായിരിക്കെ ഉമ്മന്‍ചാണ്ടിക്കെതിരെ കണ്ണൂരില്‍ കല്ലേറുണ്ടായിരുന്നു. സി പി ഐ എം, ഡി വൈ എഫ് ഐ പ്രവര്‍ത്തകര്‍ ഉള്‍പ്പെടെ 160 ഓളം പേരായിരുന്നു പ്രതിപ്പട്ടികയില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. എന്നാല്‍ ആരാണ് കല്ലെറിഞ്ഞത് എന്ന് മനസിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചില്ല എന്നാണ് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി പറഞ്ഞത്.

കണ്ണൂര്‍ അസി. സെഷന്‍സ് കോടതിയില്‍ കേസിന്റെ വിചാരണയുടെ ഭാഗമായി നടന്ന സാക്ഷി വിസ്താരത്തിലായിരുന്നു സംഭവസമയത്ത് പ്രതികളെ മനസ്സിലാക്കാന്‍ സാധിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടി മൊഴി നല്‍കിയത്. ഉമ്മന്‍ ചാണ്ടിയെ കൂടാതെ മുന്‍മന്ത്രി കെ സി ജോസഫിനെയും കോടതി വിസ്തരിച്ചിരുന്നു. ആക്രമണം നടക്കുമ്പോള്‍ ചുറ്റും ബഹളവും ആള്‍ക്കൂട്ടവുമായിരുന്നു എന്നാണ് ഉമ്മന്‍ചാണ്ടി അറിയിച്ചിരിക്കുന്നത്.

English summary

Former CM Oommen Chandy said that he has not identified the accused in the case of stone pelting