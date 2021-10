Kannur

oi-Faisal K

കണ്ണൂര്‍: കണ്ണൂരില്‍ വിമാനത്താവളം എത്തിയപ്പോള്‍ ജനങ്ങള്‍ക്ക് ഒരു പ്രതീക്ഷയുണ്ടായിരുന്നു. റോഡുകള്‍ നന്നാക്കുമെന്ന്. എന്നാല്‍ ആ പ്രതീക്ഷ കണ്ണൂരുകാരെ സംബന്ധിച്ച് അസ്ഥാനത്തായിരുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് തളിപ്പറമ്പ് ഇരിട്ടി സംസ്ഥാന പാതയിലെ വളക്കൈ കൊയ്യം റോഡ്. ജില്ലയിലെ മലയോരത്തുള്ളവര്‍ക്ക് ഏറ്റവുമെളുപ്പത്തില്‍ കണ്ണൂര്‍ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിലേക്കും മറ്റും എത്താന്‍ സാധിക്കുന്ന റോഡാണിത്.

സാഹസികത ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവര്‍ ഓഫ് റോഡ് യാത്രയ്‌ക്കൊന്നും പേകേണ്ട കാര്യമില്ല. തളിപ്പറമ്പ്-ഇരിട്ടി സംസ്ഥാനപാതയിലെ വളക്കൈയില്‍നിന്ന് കൊയ്യം വഴി മയ്യില്‍ ഭാഗത്തേക്കൊന്ന് സഞ്ചരിച്ചാല്‍ മതി. നാട്ടിലും നഗരത്തിലും പുതിയ റോഡുകള്‍ വന്നു, കാലപ്പഴക്കം ചെന്ന റോഡുകള്‍ നവീകരണ പ്രവൃത്തികള്‍ പൂര്‍ത്തിയാക്കി സഞ്ചാരയോഗ്യമായി. എന്നാല്‍ വളക്കൈ-കൊയ്യം റോഡിന് പതിറ്റാണ്ടുകളായി അവഗണനയാണ്.വളക്കൈയില്‍നിന്ന് മയ്യിലിനെയും കൊയ്യത്തെയും ബന്ധിപ്പിക്കുന്ന ചെക്കിക്കടവ് പാലത്തിലേക്ക് 5.5 കിലോമീറ്റര്‍ ദൂരമാണുള്ളത്. ഇത്രയും ചെറിയ ദൂരത്തിലാണ് ജനം സാഹസികയാത്ര നടത്തേണ്ടിവരുന്നത്.

English summary

There was nothing to do with the bullfight; That hope of the people of Kannur was also in vogue