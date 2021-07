കൊവിഡിൽ അടഞ്ഞുകിടന്നത് 147 ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ ; ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് ബെവ്ക്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടച്ചിട്ടതിനെ തുടർന്ന് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷൻ പ്രതിസന്ധിയിൽ. കൊവിഡിനെ തുടർന്ന് സംസ്ഥാനത്തൊട്ടാകെ 147 ബെവ്ക്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകളാണ് അടഞ്ഞുകിടന്നത്. ഔട്ട്ലെറ്റുകൾ അടഞ്ഞുകിടക്കുന്നത് ജീവനക്കാർക്കുള്ള ശമ്പളം, കടമുറികളുടെ വാടക എന്നിവയെ ബാധിച്ചേക്കാമെന്ന ആശങ്കയിലാണ് എക്സൈസ് വകുപ്പ്.മൂന്നാം തരംഗ സാധ്യത മുന്നിൽ കണ്ട് നിയന്ത്രണങ്ങൾ കടുപ്പിച്ചാൽ ഇനിയും ബെവ്കോ ഔട്ട്ലെറ്റുകൾക്കും ബാറുകൾക്കും പൂട്ട് വീഴാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നാണ് സൂചന.

English summary

The Beverages Corporation is in crisis following the closure of Bevco outlets in the state. Following Kovid, 147 Bevco outlets across the state were closed. The Excise Department is concerned that the closure of the outlets could affect the salaries of the employees and the rent of the outlets.