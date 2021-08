1500 രൂപയും കൊണ്ട് മുംബൈയിലേക്ക് സൈക്കിൾ ചവിട്ടിയെത്തിയ അഭിജിത്ത് ദേ ഇവിടെയുണ്ട്!!!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യം മുഴുവൻ ചുറ്റിക്കറങ്ങണമെന്ന മോഹവുമായി വട്ടിയൂർക്കാവ് സ്വദേശി അഭിജിത്ത് സൈക്കിൾ ചവിട്ടാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഇന്നേക്ക് ഒരു മാസം. 1500 രൂപയും കയ്യിൽ കരുതി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച യാത്ര മുംബൈയിലെത്തി നിൽക്കുകയാണ്. ചെറുപ്രായത്തിൽ മനസ്സിൽ ചേക്കേറിയ ആഗ്രഹം സഫലമാക്കാൻ അഭിജിത്തിന് വർഷങ്ങൾ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നു. കൊവിഡ് വ്യാപന പശ്ചാത്തലത്തിൽ സംസ്ഥാനം കടന്നുള്ള യാത്രയിൽ ആശങ്കയുണ്ടെങ്കിലും തൻ്റെ ആഗ്രഹത്തിൻ്റെ ഒന്നാം ഘട്ടം വിജയകരമായി പൂർത്തിയാക്കാനായതിൻ്റെ സന്തോഷം അഭിജിത്ത് വൺ ഇന്ത്യ മലയാളത്തോട് പങ്കുവച്ചു.

English summary

It has been a month since Abhijith from Vattiyoorkavu started cycling with the desire to travel all over the country. The journey started from Thiruvananthapuram with Rs 1500 in hand and has reached Mumbai. Abhijith had to wait for years to fulfill his childhood dream. Abhijith One India shared with Malayalam the joy of successfully completing the first phase of his dream, despite his concerns over his journey across the state in the wake of the covid expansion.