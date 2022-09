മിണ്ടാതിരിക്കാമായിരുന്നു, പക്ഷെ പ്രതികരിക്കാന്‍ തീരുമാനിച്ചത് അത്തരമൊരു ഘട്ടത്തില്‍: ഭാവന പറയുന്നു

Kerala

oi-Ajmal MK

യുഎഇ ഗോള്‍ഡന്‍ വീസ സ്വീകരിക്കാനെത്തിയ നടി ഭാവനയ്ക്കെതിരെ വലിയ രീതിയിലുള്ള സൈബർ ആക്രമണമായിരുന്നു ഒരുവിഭാഗം അഴിച്ചുവിട്ടത്. നടിയുടെ വസ്ത്രത്തെ തെറ്റായ രീതിയില്‍ വ്യാഖ്യാനിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ചിലർ ഇത്തരത്തിലുള്ള അധിക്ഷേപം ആരംഭിച്ചത്.

സംഭവത്തില്‍ നടിക്ക് പിന്തുണയുമായി വലിയൊരു വിഭാഗം തന്നെ രംഗത്ത് വരികയും ചെയ്തിരുന്നു. ഒടുവില്‍ ആക്രമണങ്ങള്‍ക്കെതിരെ ശക്തമായ മറുപടിയുമായി ഭാവന തന്നെ സോഷ്യല്‍ മീഡിയയിലൂടെ മറുപടി നല്‍കുകയും ചെയ്തെങ്കിലും വിമർശനങ്ങള്‍ അപ്പോഴും സജീവമായിരുന്നു.

English summary

Actress Bhavana says that it was at that point that she decided to respond to cyber criticism