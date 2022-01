ദിലീപിന് മാത്രമല്ല ഞങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹപ്രവർത്തകയ്ക്കും ആ അവകാശമുണ്ട്: റിമ കല്ലിങ്കല്‍

Kerala

കൊച്ചി: കൊച്ചിയില്‍ അക്രമിക്കപ്പെട്ട ഇരയ്ക്ക് സിനിമ മേഖലിയില്‍ നിന്നും വേണ്ടത്ര പിന്തുണ ലഭിച്ചില്ലെന്ന നിലപാട് ആവർത്തിച്ച് റിമ കല്ലിങ്കല്‍. നേരത്തെ ഡബ്ല്യുസിസിയും ഇതേ നിലപാട് ഔദ്യോഗികമായ വ്യക്തമാക്കി രംഗത്ത് വന്നിരുന്നു. ഇതിന് പിന്നാലെ റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയുടെ ചർച്ചയിലും ഡബ്ല്യൂസിസി അംഗമായ റിമ ഇക്കാര്യം ആവർത്തിക്കുകയായിരുന്നു.

ഇരയാക്കപ്പെട്ടവള്‍ പോസ്റ്റിടുമ്പോള്‍ അത് റീ ഷെയർ ചെയ്യുന്നതിന് അപ്പുറത്തേക്ക് കാര്യങ്ങള്‍ കടക്കണം. ജസ്റ്റിസ് ഹേമ കമ്മീഷന്‍ റിപ്പോർട്ട് എന്തുകൊണ്ട് ഇതുവരെ പുറത്ത് വിടുന്നില്ല. ഞങ്ങളുടെ സഹോദരിയായ ആ നടിക്ക് സംഭവിച്ചത് പോലത്തെ ഒരു അവസ്ഥ ഇനിയൊരിക്കലും ഇവിടെ സംഭവിക്കാത്ത സാഹചര്യം ഉണ്ടാവണമെന്നും റിമ കല്ലിങ്കല്‍ പറയുന്നു.

