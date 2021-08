കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരായ ആരോപണം; മുഈനലി തങ്ങൾക്കെതിരായ നടപടി പാണക്കാട്ടെ ലീഗ് യോഗത്തിൽ

Kerala

oi-Abhijith Rj

കോഴിക്കോട്: പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടിക്കെതിരെ ആരോപണമുന്നയിച്ച യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പാണക്കാട് മുഈനലി തങ്ങൾക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടിയെടുക്കണമെന്ന് യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ കമ്മിറ്റിയിലും ആവശ്യം. മുഈനലി തങ്ങളെ പുറത്താക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെട്ട് ലീഗ് ദേശീയ ജനറൽ സെക്രട്ടറി ഇ ടി മുഹമ്മദ് ബഷീറിന് നേതൃത്വം കത്തു നൽകി. അതിനിടെ, പാണക്കാട് ഇന്ന് വൈകിട്ട് മൂന്നിന് ചേരുന്ന ലീഗ് നേതൃത്വത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകയോഗം നിർണായകമാകും.

തുടർച്ചയായി അച്ചടക്കലംഘനം നടത്തുന്ന മുഈനലി തങ്ങൾക്കെതിരെ ലീഗ് നേതൃത്വം ആവശ്യപ്പെട്ടപ്രകാരം യൂത്ത് ലീഗ് കത്ത് നൽകിയെന്നാണ് പുറത്തുവരുന്ന സൂചനകൾ. ആരും പാർട്ടിക്ക് അതീതരല്ല, മുഈനലി തങ്ങൾ അച്ചടക്കത്തിൻ്റെ എല്ലാ പരിധികളും ലംഘിച്ചു. ഈ പശ്ചാത്തലത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിനെതിരെ കർശന നടപടി വേണമെന്നാണ് ഭൂരിഭാഗം ലീഗ് നേതാക്കളുടെയും അഭിപ്രായം. യൂത്ത് ലീഗ് ദേശീയ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് പദവിയിൽ നിന്ന് മാറ്റുകയോ കർശനമായ താക്കീത് നൽകുകയോ വേണമെന്നതാണ് യൂത്ത് ലീഗിൻ്റെ ആവശ്യം.

നടന്‍ ആന്‍റണി വര്‍ഗീസ് വിവാഹിതനായി- ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

അഭിനയമോഹിയിൽ നിന്നും താരരാജാവിലേയ്ക്ക്; മമ്മുക്ക ഇന്ന് 50 വർഷങ്ങളുടെ നിറവിൽ

മഷൂറയും സുഹാനയും വഴക്കിടാറുണ്ടോ? എല്ലാം അറിഞ്ഞാണോ പ്രണയിച്ചത്; മറുപടിയുമായി ബഷിയുടെ കുടുംബം

നാദിര്‍ഷയ്ക്ക് പിന്നിലാര്? പണം എവിടെ നിന്ന്... അന്വേഷിക്കണമെന്ന് കത്തോലിക്കാ കോണ്‍ഗ്രസ്, ഈശോ വേണ്ട

സാധികയുടെ പേരിൽ വ്യാജ ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കി അശ്ലീല ചിത്രങ്ങൾ പങ്കുവെച്ചു; ആളെ പിടികൂടി പോലീസ്..വീഡിയോ

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

Youth League National Vice President Panakkad Muinali, who had leveled allegations against PK Kunhalikutty, also demanded that the National Committee of the Youth League take strong action against them.