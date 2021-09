കണ്ണുകെട്ടി തലതിരിച്ചുവച്ച് കീബോർഡിൽ മാസ്സ് പെർഫോമൻസുമായി അമല രവീന്ദ്രൻ!

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: കണ്ണുകെട്ടി തലതിരിച്ചുവച്ച് കീബോർഡിൽ ഒരു മാസ്സ് പെർഫോമൻസ് നടത്താൻ കഴിയുമോ നിങ്ങൾക്ക്. എന്നാൽ, അമല രവീന്ദ്രനെന്ന പ്ലസ്ടു വിദ്യാർഥിനിക്ക് ഇത് കഴിയും. കണ്ണൂർ പയ്യന്നൂർ സ്വദേശിനിക്കൂടിയായ ഈ മിടുക്കിയുടെ കയ്യിലുള്ളത് ചില്ലറ നമ്പറുകരല്ല. സംഗീതത്തിനു പുറമേ കീബോർഡും ഗിത്താറും പാട്ടുമൊക്കെ ഇവൾക്ക് നന്നായി വഴങ്ങും . ഏഷ്യാ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സിലെ ഗ്രാൻഡ്മാസ്റ്റർ പദവിയും ഇന്ത്യ ബുക്ക് ഓഫ് റെക്കോർഡ്സും ഈ ചെറുപ്രായത്തിനുള്ളിൽ അമല കരസ്ഥമാക്കിയിട്ടുമുണ്ട്. .

വിസ്മയം തീർത്ത് ടുട്ടുമോൻ, ലാലേട്ടനെ വരക്കുന്നത് കണ്ടോ | Oneindia Malayalam

English summary

Amala Raveendran, a native of kannur district should perform on the keyboard by closing the eyes.She is a best performer on keyboard and guitar.