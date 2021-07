ഇൻഡോർ പ്ലാൻ്റിലൂടെ കൈനിറയെ സമ്പാദിച്ച് അനില ബിനോജ്

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: ഇൻഡോർ പ്ലാൻ്റിലൂടെ വീടിനകവും പുറവും പച്ചപ്പ് നിറയ്ക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരം പട്ടത്തെ തേക്കുംമൂട് ആദർശ് നഗർ സ്വദേശിനി അനില ബിനോജ്. അർബുദ രോഗബാധയിൽ നിന്ന് മുക്തയായ അനില ഇത്തരത്തിലൊരു ആശയത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചേരുന്നത് ഇക്കഴിഞ്ഞ ലോക്ഡൗൺ കാലത്തായിരുന്നു. ഇൻഡോർ പ്ലാൻ്റുകൾ വളർത്തി വിതരണം ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മോശമല്ലാത്ത വരുമാനവും ഇവർക്ക് ലഭിക്കുന്നുണ്ട്. അനിലയുടെ വീടിനു മുകളിലുള്ള ചെറിയ കൃഷിയിടത്തിലാണ് നൂറിലധികം വ്യത്യസ്തയാർന്ന ചെടികളുള്ളത്.

ഐശ്വര്യ റായി ബച്ചൻ വീണ്ടും അമ്മയാകാൻ തയ്യാറെടുക്കാണോ... വൈറലായി പുതിയ ചിത്രങ്ങൾ

ജീവിത പങ്കാളിയെ തേടുകയാണോ? കേരള മാട്രിമോണിയിൽ - രജിസ്ട്രേഷൻ സൗജന്യം!

English summary

Anila Binoj, a native of Thekkummoodu Adarsh Nagar, Pattam, Thiruvananthapuram, is filling the house with greenery inside and outside through her indoor plant. Anila, who is free from cancer, came up with the idea during the recent lockdown. They also earn a decent income by growing and distributing indoor plants. Anila's small farm above her house has over a hundred different plants.