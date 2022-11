Kerala

അഹമ്മദാബാദ്: ബിഹാറിനും ഉത്തർപ്രദേശിനും പിന്നാലെ ഗുജറാത്തിലും ആദ്യമായി നിയമസഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുകയാണ് അസദുദ്ദീന്‍ ഒവൈസിയുടെ ഓൾ ഇന്ത്യ മജ്‌ലിസ്-ഇ-ഇത്തെഹാദുൽ മുസ്ലിമീൻ (എ ഐ എം ഐ എം). ഒവൈസിയുടെ പാർട്ടിയുടെ മത്സരം മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിലേതെന്ന പോലെ ഗുജറാത്തിലും കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ വോട്ടുകള്‍ കവർന്നെടുക്കുമെന്ന വിമർശനം ശക്തമാണ്. എന്നാല്‍ ഇത്തരമൊരു ആരോപണം അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്ന് പറയുന്ന ഒവൈസി ബി ജെ പിയുടെ തുടർ വിജയത്തിന് കോണ്‍ഗ്രസിനെ രൂക്ഷമായ രീതിയില്‍ വിമർശിക്കുകയും ചെയ്തു.

BJP is in power in Gujarat because of Congress: There is no understanding with us: Owaisi