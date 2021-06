കെ സുരേന്ദ്രനുള്ള 'പണി' വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളു? ഇപ്പോഴത്തെ നീക്കം നാണക്കേടൊഴിവാക്കാൻ മാത്രം... കടുത്ത അതൃപ്തി

Kerala

ദില്ലി/തിരുവനന്തപുരം: കെ സുരേന്ദ്രന് ബിജെപി കേന്ദ്ര നേതൃത്വം പിന്തുണ പ്രഖ്യാപിച്ചെങ്കിലും അത് ഒരു താത്കാലിക പിന്തുണ മാത്രമായിരിക്കും എന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകള്‍. ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥിതിയില്‍ വലിയ നാണക്കേട് ഒഴിവാക്കാന്‍ വേണ്ടിയാണ് കേന്ദ്ര നേതൃത്വം കെ സുരേന്ദ്രനേയും വി മുരളധരനേയും തള്ളിപ്പറയാത്തത് എന്നാണ് റിപ്പോര്‍ട്ടുകള്‍.

സുരേന്ദ്രനെ സംരക്ഷിക്കാന്‍ ആവില്ലെന്ന് കേരളത്തിലെ ശോഭ സുരേന്ദ്രന്‍ പക്ഷവും പികെ കൃഷ്ണദാസ് പക്ഷവും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. സിവി ആനന്ദബോസ് പ്രധാനമന്ത്രിയ്ക്ക് നല്‍കിയ റിപ്പോര്‍ട്ടും കെ സുരേന്ദ്രന് പ്രതികൂലമാണ്. ഇപ്പോഴത്തെ വിവാദങ്ങള്‍ കെട്ടടങ്ങുന്നതോടെ ആയിരിക്കും കേന്ദ്ര നേതൃത്വത്തിന്റെ കടുത്ത നടപടികള്‍ വരിക എന്നാണ് വിലയിരുത്തല്‍. പരിശോധിക്കാം...

English summary

BJP National Leadership's support for K Surendran is temporary, grave action will be taken later. National Leadership thinks that any sudden action will be read as approving all the allegations against the Kerala Party.