ലോക്സഭയില്‍ തിരുവനന്തപുരം ഉറപ്പെന്ന് ബിജെപി; പക്ഷെ അതു പോര, ഈ രണ്ടെണ്ണം കൂടി വേണം, നേതൃയോഗം ഇന്ന്

കോട്ടയം: ദേശീയ തലത്തില്‍ തന്നെ 2024 ലെ ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ലക്ഷ്യമിട്ടുകൊണ്ടുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങള്‍ക്ക് ബി ജെ പി നേതൃത്വം തുടക്കം കുറിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദേശീയ നേതാക്കളുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ഇത് സംബന്ധിച്ച പ്രത്യേക യോഗകളും സംസ്ഥാന തലത്തില്‍ ചേർന്ന് വരുന്നു. ഈ സാഹചര്യത്തിലാണ് ലോക്സഭ തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ മുന്നൊരുക്കം പ്രത്യേക അജണ്ടയാക്കിയുള്ള കേരളത്തിലെ ബി ജെ പി നേതൃയോഗങ്ങള്‍ ഇന്ന് കോട്ടയത്ത് ചേരുന്നത്.

രാവിലെ പത്തു മണിക്ക് കോര്‍ കമ്മിറ്റി യോഗവും ഉച്ചയ്ക്കു ശേഷം സംസ്ഥാന ഭാരവാഹി യോഗവും നടക്കും. സംസ്ഥാനത്തിന്‍റെ ചുമതലയുളള പ്രകാശ് ജാവദേക്കറുടെ സാന്നിധ്യത്തില്‍ ആദ്യമായി നടക്കുന്ന പ്രധാന കൂടിക്കാഴ്ചയുമാണ് ഇത്.

English summary

BJP says Thiruvananthapuram sure in Lok Sabha elections; that's not enough, need these two more seats,