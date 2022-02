കിട്ടിയോ? ഇല്ല ചോദിച്ച് വാങ്ങി, ഉരുളയ്ക്ക് ഉപ്പേരി പോലെ യോഗി ആദിത്യനാഥിന് പിണറായിയുടെ മറുപടി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: കേരളത്തിന് എതിരെയുളള ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രി യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പരാമര്‍ശത്തിന് ചുട്ട മറുപടി നല്‍കി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍. ഒന്നാം ഘട്ട നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്ന ഉത്തര്‍പ്രദേശില്‍ വോട്ടര്‍മാരോട് സംസാരിക്കവേയാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് കേരളത്തെ അപമാനിക്കുന്ന പ്രസ്താവന നടത്തിയത്. വോട്ട് ചെയ്യുന്നവര്‍ പിഴവ് വരുത്തിയാല്‍ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് കേരളത്തെയോ ബംഗാളിനെയോ പോലെ ആകും എന്നാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് പറഞ്ഞത്.

ഈ പ്രസ്താവന വിവാദമായതോടെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ മറുപടിയുമായി രംഗത്ത് എത്തി. ''യോഗി ആദിത്യനാഥ് ഭയക്കുന്നത് പോലെ ഉത്തര്‍ പ്രദേശ കേരളമായി മാറിയാല്‍ മികച്ച വിദ്യാഭ്യാസ സൗകര്യവും ആരോഗ്യ സേവനങ്ങളും സാമൂഹിക അന്തരീക്ഷവും ജീവിത നിലവാരവും ഉണ്ടാകും. മാത്രമല്ല മതത്തിന്റെയും ജാതിയുടേയും പേരില്‍ ആളുകളെ കൊലപ്പെടുത്താത്ത സമാധാനപരമായ സമൂഹവുമുണ്ടാകും. അതാവും ഉത്തര്‍പ്രദേശിലെ ജനം ആഗ്രഹിക്കുന്നത്'' എന്നാണ് മുഖ്യമന്ത്രി കുറിച്ചത്. ട്വിറ്ററിലാണ് പിണറായിയുടെ മറുപടി.

യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് എതിരെ സിപിഎമ്മും രംഗത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. സര്‍ക്കാരിന്റെ ഭരണമികവിന്റെ കാര്യത്തില്‍ കേരളം തുടര്‍ച്ചയായി മികച്ച സംസ്ഥാനവും ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് ഏറ്റവും മോശം സംസ്ഥാനവുമാണ്. ബിജെപിയെ അധികാരത്തില്‍ നിന്നും നീക്കി ഉത്തര്‍പ്രദേശിനെ കേരളം പോലെ ആക്കാനാണ് യോഗി ആദിത്യനാഥ് വോട്ടര്‍മാരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നത് എന്നാണ് സിപിഎം പ്രതികരണം. സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയില്‍ കേരളം ഒന്നാമതും യുപി പിന്നിലുമാണെന്നും സിപിഎം ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ബിജെപിയെ നീക്കി യുപിയെ കേരളമാക്കൂ എന്നുളള യോഗി ആദിത്യനാഥിന്റെ വാക്കുകള്‍ വോട്ടര്‍മാര്‍ ശ്രദ്ധിക്കൂ എന്നും സിപിഎം പങ്കുവെച്ച കുറിപ്പില്‍ പറയുന്നു.



പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശനും ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് മുഖ്യമന്ത്രിക്ക് മറുപടി നല്‍കി. പ്രിയപ്പെട്ട യുപി, കേരളത്തെ പോലെ ആകാന്‍ വോട്ട് ചെയ്യൂ. പഴകിയ മതഭ്രാന്തിന് പകരമായി ബഹുസ്വരതയേയും സമാധാനത്തേയും എല്ലാവരേയും ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന വികസനത്തേയും തിരഞ്ഞെടുക്കൂ. മലയാളികളും ബംഗാളികളും കശ്മീരികളും അഭിമാനമുളള ഇന്ത്യക്കാര്‍ തന്നെയാണ് എന്നാണ് വിഡി സതീശന്‍ ട്വിറ്ററില്‍ കുറിച്ചിരിക്കുന്നത്. യോഗിയുടെ പ്രസ്താവനയ്ക്ക് എതിരെ കേരളത്തെയും യുപിയേയും താരതമ്യം ചെയ്ത് സോഷ്യല്‍ മീഡിയയില്‍ ട്രോളുകളും നിറയുന്നുണ്ട്. നീതി ആയോഗിന്റെ ദേശീയ ആരോഗ്യ സൂചികയിലും സുസ്ഥിര വികസന സൂചികയിലുമടക്കം കേരളം ഒന്നാമതും ഉത്തര്‍ പ്രദേശ് വളരെ പിന്നിലുമാണ്.

