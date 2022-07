Kerala

തിരുവനന്തപുരം: പിസി ജോര്‍ജിനെതിരായ പീഡനക്കേസ് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ ചര്‍ച്ചയായിരിക്കുകയാണ്. ഇന്ന് ഉച്ചയോടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത പി സി ജോര്‍ജിന് കോടതി വൈകീട്ടോടെ ജാമ്യം അനുവദിച്ചിരുന്നു. തനിക്കെതിരെയുള്ള കേസിന് പിന്നില്‍ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഫാരിസ് അബൂബ്ക്കറുമാണെന്നാണ് പി സി ജോര്‍ജ് ജാമ്യം ലഭിച്ചതിന് പിന്നാലെ പ്രതികരിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഇപ്പോഴിതാ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തെളിവുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതല്‍ കാര്യങ്ങള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുകയാണ് പരാതിക്കാരി. റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ടി വി ചാനല്‍ ചര്‍ച്ചയിലാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ വെളിപ്പെടുത്തല്‍.

English summary

Complainant Says She has recorded all the conversations since she came to see PC George