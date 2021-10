മോൻസൺ വിഷയത്തിൽ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം; പ്രതികരണവുമായി സുധീരനും

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: പുരാവസ്തു തട്ടിപ്പ് കേസിൽ കൊച്ചിയിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ചിൻ്റെ റിമാൻഡിൽ കഴിയുന്ന മോൻസൺ മാവുങ്കലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വെളിപ്പെടുത്തലുകളിൽ കലങ്ങിമറിഞ്ഞ് കോൺഗ്രസ് രാഷ്ട്രീയം. ഏത് അന്വേഷണവും വരട്ടെയെന്നും എന്തിനേയും നേരിടാൻ തയ്യാറാണെന്നും കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ കെ സുധാകരൻ പ്രതികരിച്ചു. തട്ടിപ്പിന് അന്തർസംസ്ഥാന ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്നും സിബിഐ അന്വേഷണം വേണമെന്നും വി എം സുധീരൻ പറഞ്ഞു.

അതേസമയം,രമേശ് ചെന്നിത്തലക്കെതിരെ ഉയർന്ന ആരോപണത്തിൽ ആരോപണമുന്നയിച്ചയാളുടെ പശ്ചാത്തലം അന്വേഷിക്കണമെന്ന് പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു. എന്നാൽ, ചാനലിൽ ആരെങ്കിലും വന്നിരുന്ന് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞതിനെക്കുറിച്ച് പ്രതികരിക്കാനില്ലെന്ന് രമേശ് ചെന്നിത്തലയും വ്യക്തമാക്കി.

Congress politics in turmoil over revelations related to Monson Mavungal, who is in remand of the crime branch in Kochi in the archeological fraud case