ജോസിനെതിരായ യുഡിഎഫ് നീക്കത്തെ പ്രതിരോധിക്കാനിയില്ല, വീഴ്ച: എന്നിട്ടും നടപടിയില്ലാതെ സിപിഎം

Kerala

കോട്ടയം: കേരള രാഷ്ട്രീയത്തില്‍ പുതിയ ചരിത്രം കുറിച്ചുകൊണ്ടായിരുന്നു ഈ വർഷം നടന്ന നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ ഇടതുമുന്നണി അധികാരത്തുടർച്ച നേടിയത്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേക്കാള്‍ സീറ്റുകള്‍ വർധിച്ചതിന് വിജയത്തിന് ഇരട്ടി മധുരം നല്‍കി. 99 സീറ്റുകളായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്‍ നയിച്ച എല്‍ ഡി എഫിന് ലഭിച്ചത്. എന്നാല്‍ ഈ നേട്ടത്തിനിടയിലും വിജയം ഉറപ്പിച്ച തൃപ്പൂണിത്തുറ, പാലാ, കടുത്തുരുത്തി തുടങ്ങിയ മണ്ഡലങ്ങളിലെ തോല്‍വി മുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടിയായി.

ഇതില്‍ തന്നെ ഏറെ ഞെട്ടിച്ചത് പാലായില്‍ ജോസ് കെ മാണിയുടെ തോല്‍വിയായിരുന്നു. എല്‍ ഡി എഫ് വിട്ട് യുഡിഎഫ് ചേരിയിലെത്തിയ മാണി സി കാപ്പാനായിരുന്നു എതിരാളിയെങ്കിലും ഏറ്റവും കുറഞ്ഞത് 5000 വോട്ടിനെങ്കിലും വിജയിച്ച് കയറാന്‍ ജോസ് കെ മാണിക്ക് സാധിക്കുമെന്നായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണിയുടെ കണക്ക് കൂട്ടല്‍. എന്നാല്‍ ഫലം പുറത്ത് വന്നപ്പോള്‍ 15000 ത്തോളം വോട്ടിന് പരാജയപ്പെട്ടു.

English summary

CPM did not take any action against anyone in the election defeats in Pala and Kaduthuruthy