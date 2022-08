വീണ്ടും ജയിലില്‍ പോവേണ്ടി വരുമെന്ന പേടിയാണ് ദിലീപിന്: അതുകൊണ്ടാണ് അക്കാര്യം ചെയ്തത്;ബൈജു കൊട്ടാരക്കര

Kerala

നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിന്‍റെ വിചാരണ വേളയിലാണ് കേസിലെ എട്ടാം പ്രതിയായ ദിലീപിന്റെ ജാമ്യം റദ്ദാക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെട്ടുള്ള ഒരു ഹർജി അന്വേഷണ സംഘ സമർപ്പിക്കുന്നത്. മാസങ്ങളോളും നീണ്ട വാദപ്രതിവാദങ്ങള്‍ക്ക് ശേഷം ആ ഹർജി വിചാരണ കോടതി തള്ളുകയും ചെയ്തു. തെളിവില്ലെന്ന കാരണം പറഞ്ഞായിരുന്നു കോടതിയുടെ ഈ നടപടി. ഇപ്പോഴിതാ ഇതേ ആവശ്യവുമായി ക്രൈംബ്രാഞ്ച് ഹൈക്കൊടതിയിലേക്ക് പോയിരിക്കുകയാണ്.

ദിലീപ് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ പോയ സമയത്താണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിന്റെ ഈ നീക്കം. വിചാരണ കോടതി ജഡ്ജി മാറുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഈ കേസ് തീർക്കണം എന്നു പറഞ്ഞുകൊണ്ടാണ് ദിലീപ് സുപ്രീംകോടതിയില്‍ പോയിരിക്കുന്നതെന്നും ബൈജു കൊട്ടാരക്ക പറയുന്നു. സ്വന്തം യൂട്യൂബ് ചാനലായ ന്യൂസ് ഗ്ലോബ് ടിവിയിലൂടെ പ്രതികരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

