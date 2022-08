'ദിലീപിന് ആവശ്യത്തിലധികം ബുദ്ധിയുണ്ട്, ഇപ്പോൾ കിടന്നോടുന്നത് അതിന് വേണ്ടിയാണ്'; ലിബർട്ടി ബഷീർ

Kerala

കൊച്ചി: ദിലീപ് തന്റെ ഇമേജ് തിരിച്ച് പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമമാണ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് ലിബർട്ടി ബഷീർ. ദിലീപിനെ പൂട്ടണമെന്ന പേരിൽ വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പുണ്ടാക്കിയാൽ ഒന്നും നിയമപരമായി നിലനിൽക്കുന്ന കാര്യമല്ല.കേസിൽ ഇത്രമാത്രം പുരോഗതി ഉണ്ടാകുമെന്ന് ദിലീപ് കരുതിയിരുന്നില്ല. തന്നേയും ബൈജു കൊട്ടാരക്കരയേയുമെല്ലാം കുടുക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും നടക്കില്ലെന്ന് അറിയുന്നത് കൊണ്ടാണ് ദിലീപ് ഞങ്ങളെയൊക്കെ വെറുതെ വിട്ടത്. സാധാരണക്കാരൻ ആയിരുന്നെങ്കിൽ എന്തായാലും കുടുക്കിയേനെയെന്നും ലിബർട്ടി ബഷീർ പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടർ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ലിബർട്ടി ബഷീർ. അദ്ദേഹത്തിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്

