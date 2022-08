'ഇത് വെറുതെ വിടാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നില്ല, എന്തൊക്കെ സംഭവിച്ചാലും ശരി'; അതിജീവിതയുടെ വാക്കുകളെന്ന് ഭാഗ്യലക്ഷ്മി

Kerala

കൊച്ചി: ദിലീപിനെതിരെ ആരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്ര കുമാറിന്റെ പേരിലുളള പീഡന പരാതി വ്യാജമാണെന്നാണ് പോലീസ് കണ്ടെത്തൽ. വ്യാജ പരാതിക്ക് പിന്നിൽ ദിലീപിന്റെ മുൻ മാനേജർ അടക്കമുളളവരാണെന്ന് പോലീസ് റിപ്പോർട്ടിലുണ്ട്.

കയ്യിൽ പണം ഉണ്ട് എന്നുളള ഹുങ്കാണ് ദിലീപ് കാണിച്ച് കൊണ്ടിരിക്കുന്നതെന്ന് വാർത്തയോട് പ്രതികരിക്കവേ ഡബ്ബിംഗ് ആർട്ടിസ്റ്റ് ആയ ഭാഗ്യലക്ഷ്മി തുറന്നടിച്ചു. മാത്രമല്ല അതിജീവിതയുടെ പ്രതികരണവും ഭാഗ്യലക്ഷ്മി റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയോട് പങ്കുവെച്ചു.

Dileep Case: 'I'm not going to let it go, no matter what'; Bhagyalakshmi shared the words of survivor