'ദിലീപ് എന്തിനാണീ പരാക്രമം കാണിക്കുന്നത്'? ഒരു കളി തോൽക്കുമ്പോൾ അടുത്ത കളി: അഡ്വ. ടിബി മിനി

Kerala

കൊച്ചി: നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിലെ ഏറ്റവും പുതിയ ട്വിസ്റ്റ് ആയിരിക്കുകയാണ് ഒന്നാം പ്രതിയായ പൾസർ സുനി മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചത്. സുപ്രീം കോടതി ജാമ്യം നിഷേധിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് പൾസർ സുനിയുടെ മാനസിക നില മോശമായത് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

സുനിക്ക് നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുളള മാനസിക പ്രശ്നം ഉളളതായി കുടുംബം പറയുന്നില്ല. മാത്രമല്ല ഇതിൽ ദുരൂഹത ഉണ്ടെന്ന് അമ്മ ശോഭന ആരോപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പള്‍സര്‍ സുനിയെ മാനസിക രോഗിയാക്കുന്നതിന് പിന്നിൽ ഗൂഢാലോചന ആണെന്ന് റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ചർച്ചയിൽ അഡ്വ. ടിബി മിനി ആരോപിച്ചു.

Dileep Case:' If there is no evidence against Dileep then why is he showing this prowess', Asks Adv. TB Mini