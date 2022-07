'ദിലീപ് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നത് സമ്പത്തുള്ളത് കൊണ്ടല്ല..പൾസർ സുനി പറഞ്ഞ ഒന്നാമത്തെ കള്ളം അത്.:രാഹുൽ ഈശ്വർ

Kerala

oi-Rakhi

കൊച്ചി: നടി ആക്രമിക്കപ്പെട്ട കേസിൽ സമ്പത്തും സ്വാധീനവും ഉള്ളത് കൊണ്ടല്ല നടൻ ദിലീപ് രക്ഷപ്പെടാൻ പോകുന്നതെന്ന് രാഹുൽ ഈശ്വർ.ഇത്രയും സമ്പത്തും സ്വാധീനവും ഉണ്ടായിട്ടും ദിലീപിനെ കള്ളക്കേസിൽ കുടുക്കാൻ ചിലർക്ക് സാധിച്ചു. ദിലീപിനെ കുറ്റാരോപിതനാക്കാനും കരിവാരിത്തേക്കാനും സാധിച്ചു. എന്നാൽ ദിലീപ് അഗ്നി ശുദ്ധി വരുത്തി നിരപരാധിയാണെന്ന് തെളിയിച്ച് പൂർവ്വാധികം ശക്തിയോടെ കേരള സമൂഹത്തിലേക്ക് മടങ്ങി വരുമെന്നും രാഹുൽ പറഞ്ഞു. മീഡിയ വൺ ചാനൽ ചർച്ചയിൽ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു രാഹുൽ. രാഹുലിന്റെ വാക്കുകളിലേക്ക്

