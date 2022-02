'ദിലീപിന് വെപ്രാളം അതുകൊണ്ടാണ്.. ഇവൻ എന്ത് തരം ആളാണ് എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്;പ്രകാശ് ബാരെ

Kerala

oi-Rakhi

കൊച്ചി; ദിലീപും അദ്ദേഹത്തിന്റെ അഭിഭാഷകനും കോടതിയിൽ പറയുന്നത് പോലെ ഫോൺ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ഒരിക്കലും സാധിക്കില്ലെന്ന് സംവിധായകൻ പ്രകാശ് ബാരെ പറഞ്ഞു. എന്തൊക്കെ ചേർക്കപ്പെട്ടാലും അത് കണ്ടുപിടിക്കാൻ സാധിക്കും. ദിലീപ് ഇപ്പോൾ കോടതിയേയും പോലീസിനേയുമെല്ലാം തെറ്റിധരിപ്പിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണെന്നും ഐടി വിദഗ്ദൻ കൂടിയായ പ്രകാശ് ബാരെ പറഞ്ഞു. റിപ്പോർട്ടർ ചാനലിലെ എഡിറ്റേഴ്സ് അവർ ചർച്ചയിൽ പങ്കെടുത്ത് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു അദ്ദേഹം. ദിലീപിന്റെ വാദങ്ങളെല്ലാം അദ്ദേഹം തള്ളിക്കളഞ്ഞു. പ്രകാശ് ബാരെയുടെ വാക്കുകളിലേക്ക്

English summary

Dileep Know Well about the Nature of Malayali and This is The Reason Why he is tensed now; Prakash Bare