ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി പ്രഖ്യാപിച്ച് സംവിധായകൻ അലി അക്ബർ, പുതിയ പേര് ഇങ്ങനെ

Kerala

oi-Sajitha Gopie

താനും കുടുംബവും ഇസ്ലാം മതം ഉപേക്ഷിക്കുന്നതായി സംവിധായകൻ അലി അക്ബർ. ഫേസ്ബുക്ക് ലൈവിലെത്തിയാണ് അലി അക്ബറിന്റെ പ്രഖ്യാപനം. കൂനൂർ ഹെലികോപ്റ്റർ അപകടത്തിൽ ജനറൽ ബിപിൻ റാവത്ത് മരണപ്പെട്ട വാർത്തയ്ക്ക് ചിരിക്കുന്ന സ്മൈലി ഇട്ടവരോടുളള പ്രതിഷേധ സൂചകമായാണ് ഈ തീരുമാനം എന്നും അലി അക്ബർ പറയുന്നു.

'ജീ യുടെ ഈ ധൈര്യം സമ്മതിച്ചിരിക്കുന്നു'; ബിജെപി നേതാവ് സന്ദീപ് വചസ്പതി എയറിൽ, കൂട്ടപ്പൊങ്കാല

ചിരിക്കുന്ന സ്മൈലി ഇട്ടവർക്കെതിരെ പ്രതികരിച്ചതിന് ഫേസ്ബുക്ക് തന്നെ 30 ദിവസത്തേക്ക് ബ്ലോക്ക് ചെയ്തുവെന്നും ഫേസ്ബുക്ക് തലപ്പത്ത് ജിഹാദികളാണെന്നും അലി അക്ബർ ആരോപിക്കുന്നു. പുതിയ പേരും അലി അക്ബർ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്.

English summary

Director Ali Akbar says that he is no more a Islam and he announced his new name