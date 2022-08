Kerala

oi-Jithin Tp

കോഴിക്കോട്: പേരാമ്പ്രയില്‍ തെരുവ് നായയുടെ കടിയേറ്റ സ്ത്രീ പേവിഷ ബാധക്കുള്ള വാക്‌സിനെടുത്തിട്ടും മരിച്ചത് വലിയ വാര്‍ത്തയായിരിക്കുകയാണ്. ഈ വര്‍ഷം മാത്രം ഇതിനോടകം പേവിഷ ബാധയേറ്റ് 18 മരണങ്ങള്‍ ഉണ്ടായി എന്നാണ് ഐഡിഎസ്പി റിപ്പോര്‍ട്ട്. എന്താണ് യഥാര്‍ത്ഥത്തില്‍ പേവിഷ ബാധ. പേവിഷ ബാ ധയേറ്റാല്‍ സ്വീകരിക്കേണ്ട പ്രതിരോധ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ എന്തൊക്കെയാണ്? പരിശോധിക്കാം

ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും മാരകമായ രോഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിലാണ് പേവിഷ ബാധ. അപ്പോള്‍ അതിനുള്ള പ്രതിരോധ മാര്‍ഗങ്ങള്‍ എത്രത്തോളം ആവശ്യമാണ് എന്നതും വ്യക്തമാണല്ലോ. പേവിഷബാധയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നത് റാബ്ഡോ വൈറസ് കുടുംബത്തില്‍പ്പെട്ട ലിസ്സ റാബീസ് എന്നയിനം ആര്‍ എന്‍ എ വൈറസുകളാണ്.

English summary

do you know what can be done to prevent rabies virus? These things should keep in mind