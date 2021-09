സ്കൂൾ തുറക്കൽ; കുട്ടികളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ പദ്ധതികളുമായി സർക്കാർ

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്തെ സ്കൂളുകളും കോളേജുകളും തുറക്കുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷയൊരുക്കാൻ പ്രത്യേക പദ്ധതികളുമായി സർക്കാർ. ആരോഗ്യ-വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പുകൾക്ക് പുറമേ സംസ്ഥാന പോലീസ് മേധാവിയോടും വിദ്യാർത്ഥികളുടെ സുരക്ഷ സംബന്ധിച്ച കാര്യത്തിൽ വേണ്ട നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയതായി മുഖ്യമന്ത്രി വാർത്താസമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു. എല്ലാ പൊലീസ് സ്റ്റേഷനുകൾക്കു കീഴിലുമുള്ള സ്റ്റേഷൻ ഹൗസ് ഓഫീസർമാർ പ്രഥമാധ്യാപകരുടെയും സ്കൂൾ മാനേജ്മെൻറ് പ്രതിനിധികളുടെയും യോഗം സമയബന്ധിതമായി വിളിച്ചു ചേർക്കാനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കാനും മുഖ്യമന്ത്രി ഡിജിപിയോടും ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്.

English summary

The government has come up with special schemes to ensure the safety of students in the context of opening schools and colleges in the state.