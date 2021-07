Kerala

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യത്ത് ഏറ്റവും അധികം കൊവിഡ്19 രോഗികളുള്ള സംസ്ഥാനം ഇപ്പോള്‍ കേരളമാണ്. മറ്റൊരര്‍ത്ഥത്തില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ രാജ്യത്തെ കൊവിഡ് രോഗികളില്‍ പകുതിയിലധികവും കേരളത്തില്‍ നിന്നാണെന്നാണ് എന്ന് കണക്കുകള്‍ മാത്രം നോക്കിയാല്‍ പറയാം. പ്രതിദിന രോഗികളുടെ എണ്ണം ഇരുപതിനായിരം കടന്നിരിക്കുകയാണ് വീണ്ടും.

ഇത്തരം ഒരു സാഹചര്യത്തില്‍ കേരളം വലിയ രീതിയില്‍ ഭയക്കേണ്ടതുണ്ടോ എന്നാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്ന ചോദ്യം. കൊവിഡ് പ്രതിരോധത്തില്‍ കേരളത്തിന് പാളിച്ച പറ്റിയെന്ന് പല കോണുകളില്‍ ആക്ഷേപവും ഉയരുന്നുണ്ട്. എന്താണ് യാഥാര്‍ത്ഥ്യം എന്ന് പരിശോധിക്കാം...

Half of India's Covid19 patients from Kerala now, but nothing to worry about the present situation. Enough hospital beds and emergency services are available in Kerala.