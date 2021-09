ആയിഷ ബാനു എങ്ങനെ 'ഹരിത' പ്രസിഡന്റ് ആയി? ഫാത്തിമ തഹ് ലിയ എങ്ങനെ പുറത്തായി? എല്ലാത്തിനും ഉത്തരം ആ പരാതി

Kerala

കോഴിക്കോട്: എംഎസ്എഫ് ഹരിത സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിട്ടതോടെ മുസ്ലീം ലീഗ് ഒരു വിവാദം അവസാനിപ്പിക്കുകയല്ല, മറിച്ച് ആളിക്കത്തിക്കുകയാണ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് എന്നാണ് വിലയിരുത്തലുകള്‍. കാമ്പസ്സുകളില്‍ എംഎസ്എഫ് എന്ന സംഘടനയുടെ ശക്തി വിദ്യാര്‍ത്ഥികളാണെന്നതും അവരില്‍ വലിയൊരു വിഭാഗം ഇപ്പോള്‍ പുറത്താക്കപ്പെട്ട ഹരിത നേതാക്കളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നു എന്നതും വസ്തുതയാണ്.

പെണ്‍കുട്ടികള്‍ ഉയര്‍ത്തിയ ഒരു പരാതിയില്‍ നടപടിയില്ലാത്തതിന്റെ പേരില്‍ ആയിരുന്നു കലാപം. എന്നാല്‍ ആ പരാതിയില്‍ പങ്കുചേരാതെ മാറി നിന്നവരും ഹരിതയുടെ നേതൃത്വത്തില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇപ്പോഴത്തെ പുതിയ ഭാരവാഹികള്‍ അത്തരത്തിലുള്ളവരാണ്. മുന്‍ ഭാരവാഹികളെ പിന്തുണച്ചിരുന്നവരെ പൂര്‍ണമായും ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. പിരിച്ചുവിടപ്പെട്ട കമ്മിറ്റിയിലും അംഗമായിരുന്നു പുതിയ പ്രസിഡന്റ് ആയിഷ ബാനു.

Haritha Controversy: How the treasurer of dissolved committee became the president of new committee? The Answer is simple! The old treasurer was with leadership on complaint against them.