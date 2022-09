ഇങ്ങനെ പോയാല്‍ മൂന്നാം പിണറായി സർക്കാർ വരും: ശിവഗിരി മഠത്തിലെത്തിയ രാഹുല്‍ ഗാന്ധിയോട് സന്യാസി

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: രാഹുല്‍ ഗാന്ധി നയിക്കുന്ന ഭാരത് ജോഡോ യാത്രയുടെ കേരളത്തിലെ മൂന്നാം ദിന പര്യടനം വർക്കല ശിവഗിരി മഠത്തില്‍ നിന്നായിരുന്നു ആരംഭിച്ചത്. അപ്രതീക്ഷിതമായിട്ടായിരുന്നു രാഹുല്‍ ഗാന്ധി രാവിലെ ആറുമണിയോടെ ശിവഗിരി മഠത്തിലെത്തിയത്.

എ ഐ സി സി ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കെസി വേണുഗോപാല്‍, പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശന്‍, ഡി സി സി അധ്യക്ഷന്‍ പാലോട് രവി, രമേശ് ചെന്നിത്തല തുടങ്ങിയവരും രാഹുലിനൊപ്പമുണ്ടായിരുന്നു. ഷാള്‍ അണിയിച്ചുകൊണ്ട് രാഹുലിനെ ശിവഗിരി മഠം അധികൃതർ സ്വീകരിച്ചു. സന്യാസിമാരുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തിയ രാഹുൽ 10 മിനിറ്റിലേറെ മഠത്തിൽ ചെലവഴിച്ചു

English summary

If it goes like this, the third Pinarayi government will come: swami sachidananda to Rahul Gandhi