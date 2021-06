സുരേന്ദ്രനെ വേട്ടയാടിയാൽ പിണറായിക്ക് മക്കളെ കാണാൻ ജയിലിൽ പോകേണ്ടി വരും:എഎൻ രാധാകൃഷ്ണൻ

Kerala

മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനെതിരെ ഭീഷണിയുയർത്തി ബിജെപി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എ. എന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍.കെ. സുരേന്ദ്രനെ വേട്ടയാടുന്നത് തുടര്‍ന്നാല്‍ പിണറായി വിജയന്‍ അധികനാൾ വീട്ടില്‍ കിടന്നുറങ്ങില്ലെന്ന് എ. എന്‍ രാധാകൃഷ്ണന്‍ പറഞ്ഞു.തിരുവനന്തപുരം പാളയം രക്തസാക്ഷിമണ്ഡപത്തിൽ ബിജെപി സംഘടിപ്പിച്ച സത്യാഗ്രഹ സമരത്തിലായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഭീഷണി സന്ദേശം.

തൻ്റെ മക്കളെ കാണാന്‍ പിണറായി വിജയന് ജയിലില്‍ പോകേണ്ടി വരും.അഹങ്കാരവുമായി പിണറായി വിജയന്‍ വന്നാല്‍ ജനാധിപത്യ കേരളം തിരിച്ചടിക്കുമെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ വെല്ലുവിളിച്ചു.കേരളം അപകടകരമായ സാഹചര്യത്തിലൂടെയാണ് കടന്നുപോകുന്നത്. സംസ്ഥാനത്തെ ഇടതുമുന്നണി മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന്റെ നേതൃത്വത്തില്‍ കേരളത്തില്‍ അപ്രഖ്യാപിത അടിയന്തരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

സമൂഹത്തില്‍ മാന്യമായി പൊതുപ്രവര്‍ത്തനം നടത്തുന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രവര്‍ത്തകരെ പൊതു സമൂഹത്തിന് മുന്നില്‍ അപഹാസ്യരാക്കാൻ ശ്രമം നടക്കുന്നതായും എ എൻ രാധാകൃഷ്ണൻ കുറ്റപ്പെടുത്തി. മാധ്യമ വേട്ടയ്ക്ക് നേതാക്കളെ കരുവാക്കുന്ന പ്രവർത്തനമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ഉണ്ടാകുന്നതെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി.

പിണറായി ഇത് തുടർന്നാൽ അതിശക്തിമായ, ഐതിഹാസികമായ സമരങ്ങള്‍ക്ക് കേരളം സാക്ഷ്യം വഹിക്കും. ബിജെപിക്കാരെ കൈകാര്യം ചെയ്യാമെന്നാണ് പിണറായി വിജയന്‍ കരുതിയിരിക്കുന്നത്. അത് കേരളത്തിൽ വിലപ്പോവില്ലെന്നും രാധാകൃഷ്ണൻ വ്യക്തമാക്കി.

കൊടകര കുഴൽപ്പണ വേട്ടയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിരന്തരം ബിജെപി ആരോപണങ്ങൾ നേരിടുന്ന പശ്ചാത്തലത്തിലാണ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ഭീഷണി മുഴക്കൽ. വിവാദങ്ങളെ രാഷ്ട്രീയപരമായും നിയമപരമായും നേരിടാനാണ് കെ സുരേന്ദ്രൻ എന്ന് കേന്ദ്രം നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശം.ഇല്ലാക്കഥകൾ കെട്ടിച്ചമച്ച് തങ്ങളെ എൽഡിഎഫ് ഒറ്റതിരിഞ്ഞ് ആക്രമിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നതായാണ് ബിജെപി നേതൃത്വം ഒന്നടങ്കം പറയുന്നത്.

