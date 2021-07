കൊവിഡ് മാനദണ്ഡം ലംഘിച്ച് ഐഎൻഎൽ 60 അംഗ പ്രവർത്തകസമിതി യോഗം? കോർപ്പറേഷന്റെ വിലക്ക്; നടത്തുമെന്ന് കാസിം ഇരിക്കൂർ

Kerala

oi-Binu Phalgunan

കോഴിക്കോട്: ഐഎന്‍എലില്‍ അസംതൃപ്തി പുകയുകയാണെന്ന വാര്‍ത്തകള്‍ക്കിടയില്‍ ആണ് പാര്‍ട്ടിയുടെ സംസ്ഥാന പ്രവര്‍ത്തക സമിതി വിളിച്ചു ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്. ജൂലായ് 2, വെള്ളിയാഴ്ച കോഴിക്കോട് കാലിക്കറ്റ് ടവര്‍ ഹോട്ടലില്‍ വച്ചാണ് യോഗം ചേരാന്‍ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.

കൊവിഡ് നിയന്ത്രണങ്ങള്‍ നിലനില്‍ക്കുന്നതിനിടെ ഭരണകക്ഷിയിലെ അംഗമായ പാര്‍ട്ടി ഹോട്ടലില്‍ വച്ച് പ്രവര്‍ത്തക സമിതി യോഗം ചേരുന്നത് വലിയ വിമര്‍ശങ്ങള്‍ക്കാണ് വഴിവച്ചിരിക്കുന്നത്. ഇത്തരത്തില്‍ യോഗം നടത്തുന്നത് പ്രോട്ടോകോള്‍ ലംഘനമാണെന്ന് കോഴിക്കോട് കോര്‍പ്പറേഷനും വ്യക്തമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. എന്നാലും യോഗം നടത്തുമെന്ന് ഉറപ്പിക്കുകയാണ് പാര്‍ട്ടി സംസ്ഥാന ജനറല്‍ സെക്രട്ടറി കാസിം ഇരിക്കൂര്‍. ഈ യോഗത്തിന് പിന്നില്‍ മറ്റുചില അജണ്ടകള്‍ ഉണ്ടെന്നും ആക്ഷേപമുണ്ട്. വിശദാംശങ്ങള്‍...

English summary

INL Working Committee of 60 members to convene on July 2 nd, question raised about the Covid19 protocol. INL State general secretary Kassim Irikkur says, there will be less than 30 members in meeting and it will comply all covid19 protocols.