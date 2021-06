രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ നിന്ന് വിട്ടു നിന്ന് കെ മുരളീധരൻ; മുതിർന്ന നേതാക്കൾ യോഗം ചേർന്നതിൽ അതൃപ്തിയെന്ന് സൂചന

Kerala

oi-Abhijith Rj

കെപിസിസി രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിയിൽ പങ്കെടുക്കാതെ കെ മുരളീധരൻ എംപി. തലസ്ഥാനത്ത് ഉണ്ടായിട്ടും യോഗത്തിൽ പങ്കെടുക്കാൻ എത്തിയില്ല.മുതിർന്ന നേതാക്കൾ രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതിക്ക് മുൻപ് യോഗം ചേർന്നതിലെ അതൃപ്തിയെന്നാണ് സൂചന.വൈകിട്ട് മൂന്നു മണിയോടെയാണ് രാഷ്ട്രീയകാര്യ സമിതി തുടങ്ങിയത്.

English summary

K Muraleedharan MP did not attend the KPCC Political Affairs Committee. Despite being in the capital, he did not attend the meeting. Indications are that the senior leaders were dissatisfied with the meeting before the Political Affairs Committee.