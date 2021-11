ബാലഗോപാലിന്റെ മണ്ടത്തരങ്ങൾ സിപിഎമ്മുകാർ പോലും വിശ്വസിക്കില്ല: കെ.സുരേന്ദ്രൻ

Kerala

oi-Abhijith Rj

കോഴിക്കോട്: കേന്ദ്രം ഇന്ധന നികുതി കുറച്ചപ്പോൾ കേരളത്തിലും കുറയാൻ കാരണം സംസ്ഥാന സർക്കാരും നികുതി കുറച്ചതാണെന്ന ധനമന്ത്രി കെ.എൻ ബാലഗോപാലിന്റെ മണ്ടത്തരം സിപിഎം പ്രവർത്തകർ പോലും വിശ്വസിക്കില്ലെന്ന് ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ.സുരേന്ദ്രൻ. നികുതിയുടെ ക്രഡിറ്റ് അടിച്ചെടുക്കാൻ നോക്കാതെ പാവപ്പെട്ട ജനങ്ങൾക്ക് വേണ്ട നടപടി സ്വീകരിക്കുകയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ ചെയ്യേണ്ടതെന്നും സുരേന്ദ്രൻ പറഞ്ഞു. തോമസ് ഐസക്കിനെ പോലെ താത്വികമായ വിവരക്കേട് പറഞ്ഞ് ജനങ്ങളെ പറ്റിക്കാനാണ് ബാലഗോപാലും ശ്രമിക്കുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. കോഴിക്കോട് മാധ്യമങ്ങളോട് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു ബിജെപി സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ.

English summary

BJP state president K Surendran said that even CPM workers would not believe the stupid statement of Finance Minister KN Balagopal that the state government also reduced taxes in Kerala when the Center reduced the fuel tax.