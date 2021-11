ജോസ് കെ മാണി രാജ്യസഭാംഗം; എൽഡിഎഫിന് 96 വോട്ടുകൾ; യുഡിഎഫിന് 40 വോട്ടുകൾ

Kerala

തിരുവനന്തപുരം: രാജ്യസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥി ജോസ് കെ. മാണി വിജയിച്ചു. എൽഡിഎഫിന് 96 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു. യുഡിഎഫിന് നാല്പതും ഒരു വോട്ട് അസാധുവുമായി. രാവിലെ ആരംഭിച്ച വോട്ടെടുപ്പ് വൈകിട്ട് 4 മണി വരെ നീണ്ടു നിന്നു. 137 അംഗങ്ങളാണ് വോട്ടുകൾ രേഖപ്പെടുത്തിയത്. എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥിയായി ജോസ് കെ മാണിയും യുഡിഎഫിനെ പ്രതിനിധീകരിച്ച് ശൂരനാട് രാജശേഖരനുമാണ് മത്സര രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നത്. യുഡിഎഫ് വിട്ട് എൽഡിഎഫിനൊപ്പം ചേക്കേറിയ കേരള കോൺ ഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ. മാണി രാജിവച്ച ഒഴിവിലേക്കായിരുന്നു ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പ്.

English summary

In the Rajya Sabha elections, the Left Front candidate Jose k mani wons. The counting of votes will be in evening. UDF gets only 40 votes