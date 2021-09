ബിഎച്ച് രജിസ്ട്രേഷനിലൂടെ കേരളത്തിന് നികുതി ചോർച്ചയുണ്ടാകും; വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ ഷോറൂമുകളിലേക്ക് മാറ്റുന്നു

Kerala

oi-Abhijith Rj

തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനാന്തര വാഹന രജിസ്ട്രേഷന് കേന്ദ്ര റോഡ് - ഗതാഗത മന്ത്രാലയം പുറത്തിറക്കിയ ബി എച്ച് സീരീസ് നടപ്പിലാക്കുമ്പോൾ കേരളത്തെ കാത്തിരിക്കുന്നത് വൻ നികുതി ചോർച്ച. ഉപഭോക്താക്കളിൽ നിന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് നികുതി ഈടാക്കുന്ന സംസ്ഥാനങ്ങളിലൊന്നായ കേരളത്തിന് പുതിയ സംവിധാനം വരുന്നതോടെയാണ് നികുതി നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നത്. നികുതി ഗണ്യമായി കുറയുന്നത് വാഹന ഉടമകൾക്ക് സഹായകമാണ്. ബി എച്ച് സിരീസ് വരുന്നതോടെ 8% മുതൽ 12% വരെ നികുതിയായി വാഹനങ്ങൾക്ക് ഈടാക്കും. അതേ സമയം, പുതിയ വാഹനങ്ങളുടെ രജിസ്ട്രേഷൻ പൂർണമായും ഷോറൂമുകളിലേക്ക് മാറുന്നതായും വിവരമുണ്ട്.

'നിലനിൽക്കുന്നതും നിരുപാധികവുമായ സ്നേഹം'; കടല്‍തീരത്ത് സഹോദരിയുമായി മഡോണയുടെ ഫോട്ടോഷൂട്ട്.. ചിത്രങ്ങള്‍ കാണാം

ടൊവിനോ തോമസ് യുഎഇയില്‍; മമ്മൂട്ടിയും മോഹന്‍ലാലും വന്ന വഴി... ഗോള്‍ഡന്‍ വിസ കൂടുതല്‍ താരങ്ങള്‍ക്ക്

'ബോട്ടിൽ ആർട്ട്' മുതൽ ഭരതനാട്യം വരെ; വരയിലും നൃത്തത്തിലും കീർത്തനയുടെ വർണ്ണവിസ്മയം!

India May Be Entering Endemic Stage Of Covid: WHO Chief Scientist | Oneindia Malayalam

English summary

With the implementation of the BH Series released by the Union Ministry of Roads and Transport for inter-state vehicle registration, a huge tax leakage awaits Kerala. Kerala, one of the states that levies the highest road tax from consumers, is facing tax losses with the introduction of the new system